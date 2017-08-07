محافظ دمياط: احترام آدمية المرضى واجب مقدس.. والمشكلة في "الضمير"

دمياط – محمد إبراهيم:

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إن التراخي والإهمال في أي منظومة يعود بالضرر على الأهالي ويتسبب في أخطاء كبرى لابد من مواجهتها فورًا، مشيرًا إلى أن هناك بعض العاملين بالمديريات الخدمية يحتاجون إلى مراجعة القانون والضمير.

وأضاف محافظ دمياط، في اجتماع عقده بمكتبه مع الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالإقليم، أن الالتزام الإداري واحترام آدمية المواطن وتلبية خدمات المرضى أمور يجب أن يدركها الجميع بداية من أصغر موظف وحتى أكبر مدير مستشفى في المحافظة.

وأوضح المحافظ أن لجان المتابعة بالديوان العام تواصل رصد دفاتر الحضور والانصراف في جولات مفاجئة كما تتابع عن قرب أوضاع المراكز الصحية في القرى والمدن.

جاء ذلك عقب إحالة 4 من العاملين بمستشفى الأمراض الصدرية، اليوم الإثنين، إلى مديرية الشئون الصحية للتحقيق معهم، بعدما تبين انصرافهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

وقبل أيام، أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، 77 طبيبًا بالمستشفى العام للتحقيق بواسطة النيابة الإدارية، لتغيبهم عن العمل، مؤكدًا ضرورة التصدي لأي مخالفة مهنية أو إهمال قد يؤثر في سير المنظومة الطبية.