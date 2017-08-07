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مكة المكرمة تحتضن المؤتمر الإسلامي للأوقاف في أكتوبر المقبل

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مصراوي Masrawy

مكة المكرمة تحتضن المؤتمر الإسلامي للأوقاف في أكتوبر المقبل

01:48 م الإثنين 07 أغسطس 2017

مكة المكرمة تحتضن المؤتمر الإسلامي للأوقاف في أكتوبر المقبل

الرياض - (د ب أ):
تشهد مكة المكرمة بالمملكة العربية ، خلال شهر اكتوبر المقبل ، أعمال المؤتمر الإسلامي للأوقاف تحت شعار "أوقف.. لأجر لا يتوقف" في دورته الثانية بهدف تعزيز الإسهامات التنموية للأوقاف في مختلف الدول الإسلامية عامة وبما يخدم رؤية المملكة 2030 خاصة.

وقال بيان رسمي وزع اليوم الاثنين إن المؤتمر يحظى بمشاركة عدد من الأمراء والوزراء والمشايخ في المملكة، وعدد من وزراء الأوقاف في الدول الإسلامية وعدد كبير من المختصين والمهتمين بالأوقاف، والذي يعقد سنوياً في مكة خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر.

ويناقش المؤتمر عددا من أوراق العمل والتجارب التي تدعو الى إبراز دور الوقف وأثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والاهتمام والعناية بالوقف مفهوماً وتطبيقاً، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأوقاف وتنمية مواردها بهدف نشر الوعي المجتمعي بأهمية الأوقاف، وأثرها في المجتمع، وطرح الحلول العلمية والعملية للتحديات التي تواجهها الأوقاف، والخروج بمشاريع ومبادرات وقفية تنموية قابلة للتنفيذ فضلاً عن نقل الخبرات الوقفية والتعريف بأنظمتها في الدول الإسلامية الأخرى، والإسهام في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأوقاف، وتعزيز الإسهامات التنموية للأوقاف بما يخدم رؤية المملكة 2030.

وتأتي الدورة الثانية امتداداً للمؤتمر في دورته الأولى، والذي شهد الإعلان عن 126 مبادرة وقفية وسط مشاركة 1289 مشاركاً في أعمال المؤتمر واستقبال 1136 زائراً للمعرض المصاحب، إلى جانب استفادة 342 متخصصاً من ورش العمل التي أقيمت على هامش المؤتمر.

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