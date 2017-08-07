"الجنايات" تأمر بضبط وإحضار الفنان طارق النهري في "حرق المجمع العلمي"

كتب- أحمد أبو النجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الاثنين، تأجيل نظر إعادة محاكمة الفنان طارق النهري و3 أخرين، بتهمة حرق المجمع العلمي، لجلسة 17 أكتوبر المقبل.

كما أمرت المحكمة بضبط واحضار الفنان طارق النهري.

شهدت الجلسة اليوم حضور 3 متهمين محبوسين، تم اثبات حضورهم، بينما شهدت الجلسة تغيب الفنان طارق النهري، وحضور محامي للدفاع عنه بتوكيل، والتمس أجلاً لحضور المحامي الأصيل والاطلاع على الأوراق القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت، وأحمد عبد الحكم.

كانت المحاكمة قضت بمعاقبة الفنان طارق النهري غيابيًا بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالتورط في حرق المجمع العلمي والتجمهر والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.

كانت مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة، ألقت القبض على النهري بعد هروب استمر أكثر من 3 سنوات بمنطقة السيدة زينب وبعرضه على نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية اتخذت إجراءات إعادة محاكمته.

واشتعلت النيران في المجمع العلمي خلال شهر ديسمبر 2011، وألقى القبض على النهري في إبريل 2012 بتهمة التورط في القضية، وأخلت النيابة سبيله بعدها بأيام، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة أحكاما غيابية بالسجن المؤبد ضد النهري وآخرين.

وأسندت النيابة للمتهمين، مقاومة السلطات والحريق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض السيارات التابعة لوزارة الصحة.