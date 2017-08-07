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حبس عاطل لاتهامه بقتل يمني الجنسية في الدقي

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مصراوي Masrawy

حبس عاطل لاتهامه بقتل يمني الجنسية في الدقي

01:32 م الإثنين 07 أغسطس 2017

حبس عاطل لاتهامه بقتل يمني الجنسية في الدقي

كتب -صابر المحلاوي:
أمرت نيابة الدقي بحبس عاطل،4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه لاتهامه بقتل يمني الجنسية رفض إعطائه 50 جنيها عربون لإحضار فتاة لممارسة الرذيلة معها.
البداية كانت عندما تلقى اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطاراً من مستشفى 6 أكتوبر بالدقي، يفيد وصول "على. ا. م"، 55 سنة أعمال حرة يمني الجنسية مصابا بجرح قطعي بالصدر.

وانتقلت قوة أمنية تراسها العميد إيهاب شلبي مفتش مباحث قطاع وسط الجيزة، وتبين من المناقشة الأولية للمجني عليه أنه أثناء سيره بشارع عبد الرحيم صبري استوقفه أحد الأشخاص وافتعل مشاجرة معه وتعدى عليه بسلاح أبيض.

وبتطوير التحريات وجمع المعلومات كشفت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المصاب تعرف بمنطقة سكنه على شاب يدعى "مصطفى. ع" 15 سنة وكان يستضيفه بمسكنه لاحتساء الخمر، وأمس طلب منه إحضار إحدى الفتيات لقضاء سهرة معها فطلب منه مبلغ 200 جنيه مقابل ذلك، ثم اصطحابه لمقابلة صديقه "أحمد. ع" 16 سنة عاطل فطلب من المصاب مبلغ 50 جنيها عربونا.
وأضافت التحريات بعد أن رفض نشبت بينهما مشادة كلامية قام خلالها المصاب بالبصق على العاطل الذي أخرج "كتر" من بين طيات ملابسه وسدد له طعنة بالصدر أصابته بجرح قطعي وفر هاربا.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد الوليلي رئيس مباحث الدقي من القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بقرارها المتقدم.

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