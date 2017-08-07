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مرصد الأزهر يدين الهجوم على مسجد بولاية مينيسوتا الأمريكية

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مصراوي Masrawy

مرصد الأزهر يدين الهجوم على مسجد بولاية مينيسوتا الأمريكية

01:54 م الإثنين 07 أغسطس 2017

مرصد الأزهر يدين الهجوم على مسجد بولاية مينيسوتا الأمريكية

الهجوم على مسجد بولاية مينيسوتا

كتب - محمود مصطفى:

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الهجوم الذي استهدف مسجدًا في مركز الفاروق للأسرة والشباب في مدينة بلومينجتون بولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة، في الساعة الخامسة صباح السبت الماضي.

وأشاد المرصد في بيان له اليوم الإثنين، بموقف غير المسلمين الذين أعلنوا تضامنهم مع المسلمين عقب الحادث.

وأكد المرصد أن دور العبادة جميعها أماكن مقدسة ينبغي احترامها وحمايتها ضد أية اعتداءات يقوم بها متطرفون لا يراعون مقدسات أو حُرًمات.

وأوضح أن مثل هذه الاعتداءات لا ينبغي أن تحدث فتنة بين أتباع الأديان المختلفة، بل، على النقيض من ذلك، يجب أن تكون حافزًا لمزيد من التعاون والعمل المشترك للقضاء على جميع أشكال التطرف والإرهاب.

وأهاب مرصد الأزهر، بالسلطات المعنية سرعة التحقيق في ملابسات الحادث والتوصل إلى مرتكبيه وتقديمهم للعدالة حتى يكون عبرة لغيرهم، وحتى يرتدع ضعاف النفوس من المستغِلين أو المستَغَلين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.​

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