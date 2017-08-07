وزير الزراعة يترأس اجتماع مجلس إدارة مستشفى الزراعيين

كتب- أحمد مسعد:

ترأس الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الإثنين، اجتماع مجلس إدارة مستشفى الزراعيين، لاستعراض مشروع خطة تطوير المستشفى، وما تم إنجازه منها.

وأكد البنا، خلال الاجتماع، ضرورة إعادة تقييم صندوق الرعاية الصحية والطبية للعاملين بالوزارة، بالتنسيق مع إدارة المستشفى، ليؤدي دوره في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للعاملين بالوزارة وقطاعاتها المختلفة.

وشدد وزير الزراعة، على سرعة الانتهاء من عمليات التطوير، للغرف المخصصة للمرضى محدودي الدخل بالمستشفى، للوصول إلى مستوى جيد من الخدمة الفندقية الطبية لرعايتهم.

وأشار البنا، إلى أهمية أن تشمل خطة تطوير المستشفى، ورفع قدرات وكفاءة العاملين بها، وإدخال التقنيات الحديثة في العلاج والتشخيص، بما يتواكب مع التطورات الصحية العالمية، بحيث تقدم خدمة أفضل للمستفيدين.

وقدم الدكتور سامي الفحام، مدير عام المستشفى، خلال الاجتماع، عرضًا تفصيلياً، لعمليات التطوير والتجديد التي تمت بالمستشفى خلال الفترة الماضية، كذلك الأجهزة والمعدات، والخدمات الجديدة التي تم توفيرها لتقديم خدمات متميزة للمرضى.

وأوضح الفحام، أن المستشفى تضمن ما يقرب من 60 غرفة بدرجات مختلفة، و11 سرير رعاية مركزة، وغرفة رعاية متوسطة، فضلًا عن غرفتين للرعاية الفائقة تم استحداثهم مؤخرًا، فضلًا عن 6 حضانات للأطفال.

وحضر الاجتماع العميد شريف الليثي، رئيس قطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية، نائب رئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتور محمود مدني، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد أبو اليزيد، المشرف على قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، والمستشار عيد البيومي، المستشار القانوني للوزارة، والدكتور سيد خليفة، رئيس قطاع الارشاد الزراعي، ونقيب الزراعيين، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والمحاسب عبد المنعم رمزي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية.