المعارضة السورية : قصف عنيف يطال أحياء شرق دمشق

حلب ( د ب أ)

قصف الجيش السوري والقوات الموالية له حيي جوبر وعين ترما شرق العاصمة السورية دمشق بعشرات الصواريخ من نوع أرض أرض خلال الليلة الماضية وصباح اليوم الاثنين .

وقالت مصادر مقربة من جيش الاسلام المعارض، الذي يسيطر على الغوطة الشرقية، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن الجيش السوري والقوات الموالية له قصف حيي جوبر وعين ترما بأكثر من 40 صاروخا من نوع أرض أرض ( جولان – فيل)ما تسبب بدمار كبير في المباني والمناطق التي طالها القصف.

وحسب المصادر ، شنت الطائرات الحربية التابعة للجيش السوري أكثر من 16 غارة صباح اليوم على تلك المناطق، مع اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات النظام على محور وادي عين ترما .

وأكدت المصادر أن المناطق المستهدفة بالصواريخ والغارات الجوية، هي مناطق خاضعة لتخفيف التوتر، الذي رعته روسيا الداعمة للنظام السوري في شهر تموز /يوليو الماضي .

وتحاول القوات الحكومية الدفع بمزيدً من القوات الى جبهة جوبر التي فشلت في حسمها منذ أربع سنوات .

وقالت مصادر المعارضة إن القوات الحكومية "ارسلت تعزيزات عسكرية جديدة، ومنها قوات الغيث التابعة للفرقة الرابعة التي يقودها شقيق الرئيس السوري اللواء ماهر الاسد، بعد سحبها من محافظة درعا اثر توقيع اتفاق خفض التوتر".

وكان حي عين ترما تعرض أمس الأحد لقصف بأكثر من 20 صاروخاً من نوع أرض أرض، ما أدى الى تدمير عدد من المنازل التي استهدفها القصف .

وفي الغوطة الشرقية تمكن جيش الإسلام من السيطرة على كتل واسعة من مزارع منطقة الأشعري، بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي هيئة تحرير الشام في المنطقة .