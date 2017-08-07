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الجيش اليمني يعلن انطلاق عملية عسكرية جديدة غرب تعز

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مصراوي Masrawy

الجيش اليمني يعلن انطلاق عملية عسكرية جديدة غرب تعز

01:38 م الإثنين 07 أغسطس 2017

الجيش اليمني يعلن انطلاق عملية عسكرية جديدة غرب تعز

صنعاء (د ب أ)
أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني الموالية للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا اليوم الاثنين انطلاق عملية عسكرية جديدة، لتحرير الجبهة الغربية لمحافظة تعز، 275 كم جنوب صنعاء.

وقال المركز الاعلامي لقيادة محور تعز في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن العملية العسكرية التي انطلقت فجر اليوم ستكون بقيادة وإشراف قيادة المحور، ومشاركة بعض الألوية وكذا الشرطة العسكرية.

واشار المركز إلى أن معارك عنيفة اندلعت مع الحوثيين وقوات الرئيس السابق على عبد الله صالح، مؤكداً مواصلة تقدم قوات الجيش في وادي حنيش ومدرات وحي الجزارين غرب المدينة، وسط "تكبد المليشيات خسائر فادحة".

في غضون ذلك، أفاد مركز محور تعز بأن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات عنيفة استهدفت مواقع "المليشات" في تبة الضنين وخلف مصنع السمن والصابون غرب المدينة، دون الإشارة إلى الخسائر التي خلفها القصف.

وتشهد محافظة تعز، الأكثر سكانا في البلاد، معارك متقطعة بين الطرفين منذ أكثر من عامين ونصف، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة بينهم مدنيون، فضلاً عن تدهور الأوضاع الانسانية فيها بشكل كبير.

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