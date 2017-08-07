المجلس الرئاسي الليبي يستنكر حصار مدينة درنة

طرابلس (د ب أ)

استنكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية ما آلت إليه الأوضاع في مدينة "درنة" نتيجة الحصار المفروض عليها ، وما نتج عن ذلك من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، الأمر الذي كان له بالغ الأثر على الحالة المعيشية لسكان المدينة، وتردي الوضع الإنساني فيها.

وأكد المجلس ، في بيان صحفي اليوم الاثنين ، على ضرورة رفع المعاناة عن أهل درنة، وطالب جميع الأطراف المعنية بضرورة رفع الحصار عن المدينة، والتنسيق مع الأعيان والحكماء لوضع حد لهذه المعاناة، والاحتكام للعقل والمصالحة، وفصل احتياجات المواطنين وخدماتهم عن المواجهات والنزاع.

ودعا المجلس كل الأطراف لتحقيق ذلك والعمل على فتح ممرات إنسانية في المدينة، مبديا استعداده لتقديم كل الدعم المساعدات اللازمة.

يشار إلى أن القوات المسلحة الليبية التي يقودها المشير خليفة حفتر تقوم بحصار مدينة درنة الواقعة شرق ليبيا، وتتهم مجلس شورى مجاهدي درنة المسيطر عليها بدعم الإرهاب.