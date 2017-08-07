مدبولي: 72 مليون جنيه لتطوير "عين شمس التخصصي" بالعبور

كتبت- ندى الخولي:

قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لها، قدمت أكثر من 72 مليون جنيه لتطوير وتجهيز مستشفى عين شمس التخصصي، بالعبور، للوصول بها إلى الصورة اللائقة كمستشفى جامعي متطور يليق باسم جامعة عين شمس.

وأضاف الوزير: "كما سلمت الوزارة للجامعة عمارتين بالإسكان المتوسط كجزء من المستشفى لاستغلالهما كسكن للأطباء والممرضات وخلافه".

وشارك مدبولي، في الاحتفال بالافتتاح الكامل لمستشفى جامعة عين شمس التخصصي بمدينة العبور، وذلك بحضور الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، واللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، وعدد من الوزراء السابقين.

وقال مدبولي: "تتكون المستشفى من 3 مبان متصلة عن طريق ممرات اتصال، وتم الاتفاق على القيام بأعمال التعديل والتطوير للمستشفى على مرحلتين، كالتالي: المرحلة الأولى، تشمل: تشغيل الطوارئ والرعاية المركزة والعيادات الخارجية والخدمات الملحقة، والمرحلة الثانية، تتضمن تشغيل العمليات الكبرى، ورعاية القلب، ومناظير الجهاز الهضمي، ومبنى المرضى الداخلي ويشمل الغسيل الكلوي وقسطره القلب والمحضن وبنك الدم والمكاتب الإدارية وسكن الأطباء".

وأشار إلى أن بعض الأعمال كانت تحتاج إلى تعديل حتى تواكب المواصفات القياسية الحالية، وأعمال أخرى تهالكت بفعل الزمن وعوامل التعرية وخلافه كالدهانات والسباكة والنجارة والأرضيات والألوميتال وغيره.

من جانبه قال الدكتور شريف مراد، مدير المستشفى، إن المساحة الإجمالية للمستشفى تبلغ 21575 م2، وتبلغ مساحة المباني حوالي 6100 م2، وتضم المستشفى الأقسام التالية: الطوارئ، وتعمل حالياً على مدار 24 ساعة يومياً بها كافة التخصصات الطيبة، والعيادات الخارجية، وتعمل على مدار 3 فترات على مدار اليوم بجميع التخصصات الطبية كما تشتمل على وحدة أسنان متكاملة ومجهزة، ووحدة المعامل، وتحتوي على أحدث التقنيات العلمية، ووحدة الأشعة المتكاملة، ويتوافر بها جهاز أشعة مقطعية، وجهاز أشعة موجات فوق صوتية، وجهاز الإيكو، وجهاز الأشعة العادية.

وأضاف مراد: "بالمستشفى أيضًا جناح خاص للعمليات بجميع أنواعها، الرعايات المركزة وتحتوي علي 11 سرير رعاية مجهز بأحدث الأجهزة تحت إشراف أساتذة الرعاية والتخدير وفريق تمريض مدرب علي أعلي مستوي، بالإضافة إلي القسم الداخلي ويحتوي علي 22 سريراً، وتم استقبال أكثر من 1200مريض عمليات ورعاية مركزة، ووحدة مناظير الجهاز الهضمي ووحدة تفتيت حصوات الكلي والحالب".

وأوضح مراد، أن نخبة من أساتذة كلية طب جامعة عين شمس تقوم بالعمل والإشراف على جميع الأقسام الطبية نخبة، كما تم تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية، وتقوم المستشفى بتطبيق معايير الجودة العالمية، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية في إطار تنفيذ خطة مكافحة العدوى والسلامة المهنية.​