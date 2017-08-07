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السيسي يصدق على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

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مصراوي Masrawy

يصدق على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

01:28 م الإثنين 07 أغسطس 2017

السيسي يصدق على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

كتبت- عايدة رضوان:

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم (198 لسنة 2017)، في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي سبق وأصدره مجلس النواب خلال دور الانعقاد السابق.

وينص القانون على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية بالاستقلال الفني والمالي والإداري، على أن يكون مقرها الرئيسي في محافظة القاهرة ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر تحدده ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها في الداخل.

ونصت المادة الثالثة من القانون، على أن تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون ودون التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.

وتضمن القانون 37 مادة، جاء في نص الأخيرة منها، أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وأن يُبصم بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

وصدر القرار في الأول من أغسطس الجاري، فيما نشر اليوم في الجريدة الرسمية.​

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مصراوي Masrawy

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