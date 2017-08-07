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ضبط قهوجي وعامل تنكرا في زي نسائي لسرقة "بار" في عابدين

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مصراوي Masrawy

ضبط قهوجي وعامل تنكرا في زي نسائي لسرقة "بار" في عابدين

01:21 م الإثنين 07 أغسطس 2017

أرشيفية

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على قهوجي وعامل تنكرا في زي نسائي لسرقة ١٧ ألف جنيه من داخل بار في عابدين.

البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عابدين بتقاطع شارع شريف مع شارع قصر النيل دائرة القسم، اشتبهوا في شخصان يرتديان الملابس النسائية، بضبطهما تبين أنهما "فرج ح . " 37 سنة، قهوجي، و " محمد م . "31 سنة، عامل .

بتفتيشهما عثر بحوزتهما على مبلغ 17 ألف جنيه، وسلاح أبيض " خنجر "، عصا حديدية .

بمناقشتهما بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة عابدين عن سبب ارتدائهما الملابس النسائية وعن مصدر المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما، اعترفا بأنه من متحصلات واقعة سرقة بار دروز الكائن دائرة قسم شرطة قصر النيل ملك أكرم متري.

قرر المتهم الأول أنه نظراً لسابقة عمله بالبار ملك المجني عليه ولعلمه بمداخل ومخارج البار ومواعيد الغلق أتفق مع المتهم الثاني علي سرقة ما بداخله من مبالغ ماليه.

وفي سبيل ذلك توجها إلى العقار محل الواقعة واختبأ المتهم الثاني أعلي السطح بينما مكث الأول أسفل العقار لحين التأكد من تمام غلق البار وانصراف العاملين به.

وعقب ذلك لحق بالمتهم الثاني وتمكنا من الدخول للبار بأسلوب كسر الباب الخارجي واستوليا على المبلغ المالي من داخل خزينة حديدية متواجدة بجوار الكاشير داخل البار بذات الأسلوب باستخدام المضبوطات حيازتهما وقاما بارتداء الملابس النسائية لتسهيل هروبهما وفرا هاربان.

بمواجهة المتهم الثاني أيد ما جاء بأقوال الأول، وتحرير محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة .

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