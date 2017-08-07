قبل موقعة السوبر.. ماذا قدم «مورينيو» أمام أنديته السابقة؟

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يسعى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للفوز باللقب الأوروبي الوحيد الذي ينقصه، عندما يواجه ريال مدريد الإسباني، على لقب كأس السوبر الأوروبي، غدًا الثلاثاء، في أول لقاء رسمي ضد فريقه السابق منذ رحيله في 2013.

وقاد مورينيو، يونايتد للفوز بالدوري الأوروبي الموسم الماضي، لينقذ نفسه من موسم محبط في بداية مشواره مع الفريق، بعدما سبق أن توج بلقب الدوري الإسباني مع الريال، برصيد قياسي من النقاط بلغ 100 نقطة، وأحرز أيضًا كأس الملك خلال وجوده في إسبانيا.

وتعني المواجهة الكثير لمورينيو؛ لأنها ضد فريقه الذي سبق ودربه من قبل على مدار 3 أعوام بين 2010 إلى 2013، كما أنَّها المرة الأولى التي يواجه فيها سبيشال وان العملاق الإسباني بعد رحيله، قبل 4 أعوام.

ويتحدى مورينيو الماضي وفرقه السابقة للمرة الـ23 في مسيرته خلال لقاء السوبر الأوروبي، بعد أن لعب 22 مباراة أمام أندية سبق ودربها، وهي تشيلسي الإنجليزي، وبورتو، وبنفيكا، ويونياو ليريا، البرتغاليين، وتشير الأرقام إلى أن سبيشال وان يجيد مواجهة فرقه السابقة؛ حيث حقق الفوز في 13 مباراة، وخسر 4 مرات فقط، وتعادل في 5 مناسبات.

وبدأت مواجهات مورينيو ضد الأندية التي سبق ودربها يوم 12 أكتوبر 2001، حين قاد ليريا أمام فريقه الذي سبق ودربه بنفيكا، وتعادلا بهدف لكل منهما.

ومع بورتو، واجه مورينيو بنفيكا 5 مرات، فاز في 4 لقاءات، وتعادل مرة وحيدة، كما لعب ضد ليريا 5 مرات حيث تعادل مرتين، وفاز في 3 مناسبات.

ومع رحيله إلى تشيلسي عام 2004، واجه مورينيو بورتو 4 مرات، فاز مرتين، وتعادل مرة، وخسر مرة واحدة في الولاية الأولى، وفي الولاية الثانية عام 2015 واجه بورتو مرتين فاز في إحداها، وخسر الأخرى.

وواجه مورينيو تشيلسي 5 مرات، بدأت يوم 24 فبراير عام 2010 مع إنتر ميلان، وفاز بهدفين مقابل هدف، كما تغلب أيضًا في إنجلترا بهدف.

ولعب مورينيو مع مانشستر يونايتد، ضد تشيلسي 3 مرات في الموسم الماضي، خسر برباعية دون رد في أكتوبر 2016، وخسر بهدف نظيف مرة أخرى، وفاز بثنائية دون رد في أولد ترافورد.

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وفي سياق آخر يشار إلى ريال مدريد ومانشستر يونايتد تواجها من قبل 10 مرات بشكل رسمي، كانت جميعها في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب لقائين وديين في كأس الأبطال، ويتفوق الميرينجي تاريخيًا على الشياطين الحمر، حيث فاز في 4 مباريات، مقابل انتصارين لمانشستر يونايتد، و4 تعادلات.

ويتفوق الريال على مانشستر يونايتد بإحرازه 20 هدفًا خلال مواجهات الفريقين، بينما سجل الفريق الإنجليزي 16 هدفًا في مرمى النادي الملكي، ويعد راؤول جونزاليس، لاعب ريال مدريد السابق، أكثر من سجل في مرمى مانشستر يونايتد من الميرينجي، بينما يعد ديفيد بيكهام أكثر لاعب من الشياطين الحمر هز شباك النادي الملكي.

وجاءت مواجهات الفريقين الرسمية كالتالي:

1- فاز الريال في أول لقاء جمع الفريقين عام 1957، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 3-1، وتعادل الفريقان في الإياب 2-2، ليتأهل النادي الملكي بذلك للنهائي.

‫2- في عام 1968 فاز مانشستر يونايتد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، بنتيجة 1-0، وتعادل الفريقان في الإياب 3-3، ليتأهل الفريق الإنجليزي للنهائي.‬

3 - وفي عام 2000، تعادل الفريقان سلبيًا في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وتغلب الريال في الإياب بنتيجة 3-2.‬

4 - أما في عام 2003، فانتصر ريال مدريد ‬على مانشستر يونايتد، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال بنتيجة 3-1، وانتفض "الشياطين الحمر" إيابًا ليفوزوا بنتيجة 4-3، لكن ذلك لم يشفع لهم، حيث تأهل الريال بمجموع اللقائين.

5 - وفي عام 2013، التقى الفريقان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث تعادلا في الذهاب بنتيجة 1-1، وفاز الريال في الإياب 2-1.