شاركت في إعلانات «ميلودي» واتهمت فنانًا بـ«التحرش».. معلومات عن إيمي المصري

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فجرت الفنانة الشابة إيمي المصري، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما نشرت محادثة دارت بينها وبين الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة المعروفة ياسمين عبد العزيز، عبر تطبيق "واتس أب"، التي ظهر فيها وائل وهو يدعوها إلى منزله بشكل غير لائق، وعندما رفضت دعوته، وجه لها كلامًا "خارجًا وغير أخلاقي".

واتهمته "المصري" بالتحرش بها لفظيا، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "الأستاذ المحترم بيتحرش بي بمنتهى قلة الأدب، وضايقني وأنا كنت بارد عليه بمنتهى الذوق والأخلاق لأن تربيتي كده".

وأكدت أنه لا يوجد أي علاقة صداقة تجمعهما "لكي يتجاوز بهذه الطريقة المهينة"، مشيرة إلى أنها "لن تسمح لأي شخص مهما كان أن يتعدى حدود الأدب والأخلاق معها".

خرج بعدها الممثل الشاب وائل ليرد على تلك الاتهامات عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" قائلاً: "يا جماعة آسف على اللي حصل من إمبارح للنهاردة الصبح، لأني اتعرضت لسرقة الواتس آب لرقم الشغل، وتمت الإساءة لبعض الزملاء عن طريق الهاكر، وتم عمل محضر وجار التحقيق فيه".

بعدها أعلنت "المصري" انتهاء أزمتها مع الفنان وائل عبد العزيز، وحرصت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على شكر كل من ساندها في مشكلتها، وكتبت: "أصدقائي المحترمين اللي وقفوا جمبي وقفة رجالة دون ذكر أسماء عفا الله عما سلف، تم الاعتذار والصلح خير، وكان سوء تفاهم، شكرا لكل من وقفوا جمبي".

وتابعت: "بلدي لسه بخير، وشكرا الصحفيين المصريين صوت الحق المحترمين شكرا من كل قلبي.. والله إحنا لسه بخير، وأقسم بالله إن الكلام ده من قلبي، بجد أنا فخورة بيكم ومقتنعة إن اللي جاي أحسن وأجمل بكتير شكرا، شكرا بجد".

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في وسط ذلك لم يعرف الكثيرون أن إيمي المصري بدأت رحلتها في أحد إعلانات قناة "ميلودي" بدور الآنسة "رشا"، برفقة أيمن قنديل الملقب بـ"تهامي"، وأمجد عابد الملقب بـ"وديع".

اقتحمت إيمي مجال التمثيل وشاركت في العديد من الأعمال كان أبرزها فيلم "زهايمر"، و"حفلة منتصف الليل"، و"الوتر"، ومسلسل "عاوزة أتجوز".

شاركت في بطولة مسلسل "قطط المدينة" مع الممثل السوري فراس إبراهيم والممثلين المصريين عزت العلايلي وصابرين، وجسدت شخصية فتاة شعبية تدعى "زوبة" يتوفى والدها وتصبح هي المسؤولة عن والدتها وإخوتها، وتضطر للعمل للإنفاق عليهم، حيث تقف على عربة "الكبدة" التي كان يملكها والدها، وتتعرض للكثير من المواقف الصعبة.





أثارت "المصري" الكثير من الجدل بعدما أعلنت سرقة سيارتها، في أثناء زيارتها لشقيقها في حي المهندسين، واتهمت وقتها الشرطة بسوء معامتلها، وقالت خلال أحد تصريحاتها الصحفية: "ذهبت من أجل أن أحرر محضرا في قسم العجوزة بعد سرقة السيارة فوجئت بسوء معاملة داخل القسم، ولم أعلم أي معلومات عن السيارة أو أي جديد منذ أربعة أيام، والغريب أن السيارة تم سرقتها في عز الظهر، على حد تعبيرها".