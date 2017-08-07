الملك سلمان يستضيف 1000 فلسطيني لأداء مناسك الحج

القاهرة – (مصراوي)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا باستضافة ألف من ذوي الشهداء الفلسطينيين لأداء مناسك الحج لهذا العام، وللعام التاسع على التوالي.

ورفع الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين لحرصه المستمر على مد جسور الصلة، وتمتين علاقات الأخوة مع الفلسطينيين لمساعدتهم في أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، بحسب وكالة صحيفة الشرق الأوسط.

وأوضح آل الشيخ أن هذه القرار التي تفضل به العاهل السعودي، يأتي من منطلق الشعور بالأخوة الإسلامية والعربية التي يحملها الملك سلمان لفلسطين ولشعبها، وهي جزء من الدعم السعودي المتواصل والسخي للشعب الفلسطيني في المجالات كافة.

وأوضح أن هذا الأمر الكريم الذي خص به خادم الحرمين الشريفين أسر الشهداء من الفلسطينيين لاستضافتهم، سيترك أثراً كبيراً في نفوسهم، وسيخفف من معاناتهم، مشدداً على أن ذلك ليس مستغرباً من خادم الحرمين الشريفين، بل امتداد لمواقفه الخيرة الجليلة في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأكد أن الشعب الفلسطيني يستحق كل التقدير والاحترام؛ لما له من تضحيات عظيمة للحفاظ على القدس الشريف وأرض فلسطين التي هي أرض عربية إسلامية، وتستوجب مكانة المملكة الرائدة في خدمة الإسلام أن يكون لها أثر بارز تجاه الشعب الفلسطيني خاصة.

وقال آل الشيخ "إن السعودية سعت في كل الظروف والأحوال؛ من أجل حصول الشعب الفلسطيني على الحقوق المشروعة له وتحقيق آماله وتطلعاته، وسخرت إمكاناتها على كل الأصعدة لبلوغ تلك الأهداف، وقد أثبتت المملكة على الدوام دعمها المستمر وتأييدها المتواصل لأبناء الشعب الفلسطيني وتسخير كل إمكاناتها لدعم قضيتهم العادلة".