26 قتيلا في فيضانات وسيول وحلية في فيتنام

هانوي، فيتنام (أ ف ب)

ادت فيضانات وسيول وحلية نجمت عن أمطار غزيرة في فيتنام منذ مطلع اغسطس الجاري الى سقوط 26 قتيلا وفقدان 15 آخرين في الجبال بشمال البلاد، حسبما أعلنت السلطات الاثنين.

وقالت أجهزة الانقاذ "هناك 26 قتيلا و15 نفقودا و27 جريحا".

وإقليم ين باي هو الأكثر تضررا اذ ان سيولا وحلية غمرت قرى بأكملها فيه ليل الخميس الجمعة.

ونقل الموقع الإخباري الرسمي فاب لوات عن أحد سكان المنطقة "طلبت من زوجتي وأولادي وأحفادي ان يجروا بسرعة الى التلة. خلال وقت قصير جُرفت عشرات المنازل في قريتنا".

وفي المجموع دمر او تضرر اكثر من 650 منزلا. ونشرت السلطات الشيوعية صورا لقرى اجتاحتها سيول الوحل.

وتشهد فيتنام سنويا فيضانات ناجمة عن الامطار الغزيرة التي تهطل على جنوب شرق آسيا. وادت هذه الفيضانات العام الماضي الى سقوط 235 قتيلا فيها.