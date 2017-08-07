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فعاليات اليوم.. فرقة "منى بوركهارد" بدار الأوبرا وليلة فى حب القليوبى

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فعاليات اليوم.. فرقة "منى بوركهارد" بدار الأوبرا وليلة فى حب القليوبى

01:15 م الإثنين 07 أغسطس 2017

وزارة الثقافة

كتبت-نسمة فرج:

تنظم قطاعات وزارة الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، اليوم الإثنين، حيث تقيم دار الأوبرا المصرية، حفلاً لفرقة منى بوركهارد "فولكلور إسبانى"، بالمسرح المكشوف الساعة الثامنة مساءً.

ويقيم قطاع الإنتاج الثقافى ندوة بعنوان "المسرح وعلاقته المباشرة بالمتلقى" بمكتبة القاهرة الكبرى الساعة السابعة مساءً.

كما يقيم المركز القومى للسينما ندوة بعنوان "ليلة فى حب المخرج محمد القليوبى" وعرض فيلم روز اليوسف بمركز ثروت عكاشة الساعة السادسة مساءً، بالإضافة لافتتاح معرض الفنان محمد محمد جمعة بمركز الهناجر والذى يستمر حتى 12 أغسطس الحالى.

ويقيم فرع ثقافة الشرقية التابع لإقليم شرق الدلتا التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة عدة أنشطة ثقافية وفنية، تتضمن عرضا فنيا لفرقة منيا القمح للموسيقى العربية بقيادة أشرف يوسف بقصر منيا القمح الساعة السابعة مساءً، بالإضافة لإقامة حوار شبابى حول دور قناة السويس الجديدة فى التنمية تقيمه إيمان سامى ببيت ثقافة الإبراهيمية الساعة الحادية عشرة صباحاً، بالإضافة لمحاضرة بعنوان "دور الدولة فى مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية" يلقيها سمير عبد الرؤوف بمكتبة سلمنت.

كما تقدم الفرق المشاركة "بالمهرجان الإقليمى الأول لفنون السمسمية.. دورة الفنان حسن صالح"، مجموعة من العروض بأماكن التجمعات بالمدينة والمهرجان ينظمه إقليم القناة وسيناء الثقافى بالتعاون مع محافظة بورسعيد ، عرض لفرقة النصر بحى العرب و المسرح الصيفى بقصر الثقافة، كما تقدم فرقة بورسعيد للآلات الشعبية عروضها على كورنيش بورسعيد أمام مجمع المطاعم، وتقدم فرقة المطرية التلقائية عروضها بنادى اليخت.​

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