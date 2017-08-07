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لهذا السبب لا يأكل طاقم الطائرة من وجباتها

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مصراوي Masrawy

لهذا السبب لا يأكل طاقم الطائرة من وجباتها

01:13 م الإثنين 07 أغسطس 2017

لهذا السبب لا يأكل طاقم الطائرة من وجباتها

لهذا السبب لا تأكل المضيفات من طعام الطائرة

كتبت- هاجر حاتم:

أوضحت العديد من الصحف العالمية دراسات تتحدث عن وجود أسرار لا يعلمها سوى طاقم الطائرة، من بينها أنهم لا يتناولون من طعامها، إلا في حالات قليلة وتكون أغلب الوجبات من طبقة رجال الأعمال، بحسب ما ذكرته صحيفة الديلي ميل.

حيث يمتنع أغلب الطاقم عن تناول طعام الطائرة، ويحاولون احضارمعهم وجباتهم، وذلك لان الطعام يكون معد ومجمد قبل أسبوع من عرضه، ويتم تسخينه قبل إقلاع الطائرة، ويتم تعبئته في أكياس بلاستيكية حرارية، وتغلف بالفويل، ومن ثم يعاد تسخينها مرة أخرى بالمايكروويف للركاب، في حالة انخفاض حرارة الطعام.

كما أن الطعام المكتوب عليه "طازج" يكون معبأ قبل هذا الوقت بـ 72- 24 ساعة، ومع البهارات القوية يشعر الركاب أن الطعام طازج بالفعل.

كما أوضحت احدى المضيفات -رفضت ذكر اسمها-  لـ "مصراوي"، أن أطعمة الطائرة تكون مجمدة مسبقًا بأسبوع، بسبب كم الوجبات الكبير من أجل توفير الوقت، ولهذا بعضها يكون محملًا بالبكتيريا والمواد الحافظة.

وأضافت " أن فكرة تناول ذات الطعام كل يوم خاصًة أنه غير صحي، سيئة جدًا، وله تأثير سلبي على المعدة، وللتغلب على ذلك نقوم باحضار بعض الفاكهة وعلب التونة أثناء الرحلة، حتى لا نضطر للجوء الى الأطعمة المحفوظة."

 

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مصراوي Masrawy

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