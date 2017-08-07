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ضبط طن ونصف أسماك فاسدة قبل تهريبها بأسواق دمياط

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مصراوي Masrawy

ضبط طن ونصف أسماك فاسدة قبل تهريبها بأسواق دمياط

01:17 م الإثنين 07 أغسطس 2017

ضبط طن ونصف أسماك فاسدة قبل تهريبها بأسواق دمياط

أسماك فاسدة - أرشيفية

دمياط – محمد إبراهيم:

شنّت مباحث بمديرية أمن دمياط، اليوم الإثنين، حملة موسعة في حضور أعضاء لجنة التفتيش بمديرية التموين، لمراقبة المطاحن والمخابز والمستودعات وأسواق الإقليم، برئاسة الرائد رامي جلال.

وضبطت الحملة سائقًا يقيم بمحافظة كفر الشيخ ويقود سيارة تحمل حوالي طن ونصف الطن من السمك المعبأ في أجولة بلاستيكية، وتبين عقب الكشف عليه، أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي، وكشفت التحريات أن المتهم حاول إدخال الكمية من خلال كمين النوادرية بمركز فارسكور.

وألقت الحملة القبض على صاحب مطعم بمدينة دمياط لاتهامه بحيازة كمية من اللحوم الفاسدة بلغت حوالي 15 كيلو جرام، وتبين أنها متغيرة الخواص بحسب تقرير الطب البيطري، وتحرر عن ذلك المحاضر القانونية للعرض على النيابة العامة.

وكان تموين دمياط، قبل يومين، قد نجح في ضبط مدير مطحن "اليسر" لاتهامه بتجميع 35 طن قمح لبيعها في السوق السوداء، وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة.

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