هذه الإصدارات تظهر رسميا في معرض فرانكفورت الدولي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تنظر العديد من الشركات العالمية إلى المعارض الدولية للسيارات، على أنها فرص كبيرة لتسويق أحدث ما توصلت إليه على مستوى الإنتاج العالمي، ومن ثم مشاهدة رد فعل الجمهور بشكل فوري وحاسم، ومعرفة ما إذا كان ذلك يتلاءم مع احتياجات السوق من عدمها.

وفي هذا الصدد، نستعرض أهم الإصدارات التي أعلنت شركاتها أنها ستقوم بطرحها خلال المعرض الدولي في فرانكفورت بألمانيا، والذي يعد واحدا من أهم المحافل الدولية في هذا الصدد.

بورش 911

تسعى الشركة الألمانية لتسويق سيارتها السريعة 911 بنسختها الجديدة، والتي تحمل سمات الطرق المفتوحة والسريعة الخاصة بالمحركات الرياضية القوية، وتهدف "بورش" لإعادة تسويق أحدث أجيال سيارتها الشهيرة "911"، التي تم الكشف عنها لأول مرة عام 2010.

أوبل جراند لاند X

أول إصدارات الشركة الألمانية بعد انتقالها لرعاية "بيجو"، وتهدف "أوبل" من خلالها أن تحظى بشعبية واسعة خلال المعرض الدولي، لا سيما أنها تنتمي للطراز الرياضي متعدد الأغراض "SUV"، الذي يحظى في الوقت الحالي بانتشار واسع على مستوى العديد من الأسواق العالمية.

هيونداي i30 N

تمثل السيارة انطلاقة تقنية الأداء المتطور للشركة الكورية "N Performance"، التي تم الإعلان عن إمكانية وجودها في عدد من السيارات التي تنتجها "هيونداي" على مدى الأعوام المقبلة، وتستغل الشركة الكورية المحفل الدولي لتسويق سياراتها الجديدة بشكل رئيسي.

شاهد أيضا

هوندا سيفيك

كعادتها لا يمكن للشركة اليابانية العملاقة التخلي عن سيارتها المفضلة "سيفيك" في أي من المحافل الدولية، حيث تنوي "هوندا" الكشف عن نسخة جديدة من "سيفيك هوت" خلال المعرض الدولي، إضافة إلى عرض نسخة أكثر تطورًا من سيارتها المدمجة متوسطة الحجم "جاز".

كيا ستونيك

تسعى الشركة الكورية من خلالها منافسة شقيقتها الكبرى "هيونداي كونا"، التي لم يتحدد بعد ما إذا كانت ستشارك في المعرض الدولي من عدمه، إلا أن "ستونيك" ستكون ضمن إصدارات "كيا" في المحفل الدولي بمدينة فرانكفورت.

BMW M5

تحضر الشركة الألمانية العملاقة بقوة خلال معرض فرانكفورت، حيث من المقرر أن تنتقل النسخة الأحدث من سيارتها "M5" إلى المدينة، حيث تشارك السيارة ذات القوة التي تصل إلى 600 حصان كواحدة من أقوى السيارات التي من المتوقع مشاركتها في المعرض الدولي.



