السادات: شباب سيناء طالبوا الدولة بوضع حلول جذرية لمشكلاتهم الرئيسية

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التقى النائب السابق، محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بممثلين عن شباب وسط وشمال سيناء ومجموعة من البدو، في الإسماعيلية، للوقوف على متطلباتهم ورؤيتهم للأوضاع في سيناء، ضمن مساعي الحزب للتواصل مع المواطنين في مختلف المحافظات للوقوف على رؤى المواطنين للأوضاع الحالية.

وأشاد السادات، اليوم الإثنين، في بيان، بمجهودات المواطنين في سيناء مع القوات المسلحة من أجل مواجهة الإرهاب والتصدي للإرهابيين، لافتا إلى أنهم يدفعون عن طيب خاطر فاتورة الحرب على الإرهاب ويتحملون وأسرهم كثيرا من المعاناة، في ظل ما تشهده المنطقة من إجراءات استثنائية لمواجهة البؤر الإجرامية وفرض حظر التجوال في مناطق بعينها.

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وأوضح أن سكان سيناء خاصة الشباب، طالبوا الدولة بوضع حلول جذرية للمشكلات الرئيسية التي تواجه حياتهم اليومية من انقطاع مستمر للمياه والكهرباء والاتصالات، الأمر الذي دفع العديد من الأسر للرحيل إلى محافظات أخرى، مطالبين بالتصدي لمشكلة البطالة هناك وباستغلال خبرة بدو سيناء بدروب الصحراء في التصدي للإرهاب، وأيضا معرفتهم بخصائص وطبيعة الحياة البرية في التنمية السياحية وإقامة مشروعات اقتصادية بشبه جزيرة سيناء.

وأعرب عدد من شباب «الشيخ زويد» عن جدوى دراسة الإعلام والالتحاق بدراسات حرة بجامعة العريش القريبة منهم، وشكا بعض السكان من أن معظم المصانع الضخمة التي أقيمت بسيناء يعمل بها أبناء الوادي والوافدون إلى سيناء، بينما يتم إسناد الأعمال المتدنية إلى سكان من البدو في سيناء، مؤكدين أن برامج التنمية التي استهدفت وسط سيناء ضمن الخطة القومية لتعمير سيناء لم تسهم في تحقيق الوجود السكاني والتنمية العمرانية بالمنطقة.