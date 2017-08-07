المتحدث باسم «دعم مصر»: لسنا في سباق مع الحكومة لـ«إصدار التشريعات»

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قال النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، إن مجلس النواب ليس في سباق مع الحكومة لتقديم التشريعات ومشروعات القوانين، موضحا أن الهدف الأساسي هو البحث عن التشريع الأفضل.

وأضاف اليوم، الإثنين، أن الممارسة التشريعية هي الفيصل والحكم، وأنه من حق الحكومة تقديم القوانين، وفي حال إقرارها تخضع للتجربة لبيان العوار الموجود بها، ويحق للمجلس تعديلها مرة أخرى، وهو ما يأتي كله في إطار الممارسة التشريعية.

ومن جانبها، قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للعلماء الفائزين بجوائز النيل والدولة التقديرية منذ عام 2014 وحتى اليوم تقديرا لجهودهم في دفع العلم والبحث العلمي في مصر، وتكريمه لأوائل الجامعات والثانوية العامة والدبلومات الفنية ومنحهم أنواط الامتياز، يعكس اهتمام الرئيس بأهمية ربط الشباب بالتنمية.

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وأوضحت أن الرئيس حريص على وضع الشباب موضع المسئولية وموضع صناعة القرار، وتأكيدا لذلك أصدر قرارا بإنشاء المدينة المصرية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالعاصمة الإدارية الجديدة، إيمانا منه بأن مستقبل مصر في يد الشباب، ونجاح العاصمة الإدارية الجديدة سيكون على أيديهم.

ودعت الشباب إلى الاستفادة من هذا الاهتمام وتقدير الجهود في دفع العلم، وبذل الجهد وتحمل المسئولية والحفاظ على مصر من كل سوء.