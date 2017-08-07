«قروض ميسرة وقواعد صرف جديدة».. إحياء مشروع تسمين البتلو بالشرقية

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قال اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، إن مشروع تسمين البتلو من المشروعات القومية التي ستسهم في خفض أسعار اللحوم وتلبية احتياجات المواطنين منها، وكذا مواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق نهضة تنموية للثروة الحيوانية.

وأعلن سعيد، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، عن إعادة إحياء ودعم المشروع القومي لعجول التسمين «البتلو» لشباب الخريجين والمربين، وذلك عن طريق منح القروض الميسرة بفائدة لا تتجاوز 5%.

وأشار إلى أن منح القروض سيتم وفقًا للقواعد والشروط وآليات الصرف الجديدة، التي حددتها الحكومة من خلال فرع البنك الزراعي المصري، على ألا تتجاوز قيمة القرض 400 ألف جنيه للأفراد، و2 مليون جنيه للشركات، وذلك في مدة أقصاها عام واحد فقط.

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من جانبه، ذكر علاء عفيفي، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن المشروع سيسهم في سد الفجوة الغذائية والقضاء على جشع التجار، فضلا عن أنه سيخدم صغار المربين والخريجين والشركات، وذلك من خلال منح قروض بنسبة فائدة 5% متناقصة، بواقع 10 آلاف جنيه لشراء الرأس الواحدة، و5 آلاف جنيه للتغذية.

وتابع عفيفي أنه تم معاينة 362 طلبا حتى الآن، من خلال لجنة ثلاثية: البنك الزراعي المصري، والطب البيطري، ومديرية الزراعة، بمراكز وقرى المحافظة، إذ تم صرف 15 مليونا و690 ألف جنيه لـ1175 رأس ماشية.