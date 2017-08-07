وزير القوى العاملة يصل بورسعيد لتسليم عقود تعيين للشباب (صور)

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وصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إلى محافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، لحضور حفل تسليم عقود الملتقى الوظيفي، الذي نظمته مطرانية الأقباط الأرثوذكس وجمعية المستثمرين بالمحافظة، خلال الشهر الماضي، تحت رعاية وزارة القوى العاملة.

ويتفقد سعفان برفقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عدد من مصانع المنطقة الحرة للاستثمار، للوقوف على حال العمالة داخل هذه المصانع ورصد أية شكاوى منهم.

توافد المئات من شباب بورسعيد على الملتقى التوظيفي الذي طرح 7340 وظيفة من خلال مشاركة 65 شركة ومصنع، لاحتياجها لجميع المؤهلات والدرجات العلمية وبمرتبات من ألف إلى 5 آلاف جنيه، حسب الخبرة والمؤهل، فضلا عن 160 فرصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتشمل فرص العمل مجالات النسيج، الملابس الجاهزة، الفنادق، السياحة، الصناعات الغذائية، صناعة الأدوية.

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وقال وزير القوي العاملة إن الوزارة تهتم بعقد ملتقيات توظيف على مستوى المحافظات بصفة دورية، لما لها من تأثير إيجابى ونتائج ملموسة في عملية التشغيل.

أضاف الوزير أن الملتقى يأتي في إطار توفير فرص عمل لائقة للشباب، والعمل على الحد من البطالة عن طريق تنظيم فعاليات لملتقيات التوظيف بالمحافظات المختلفة، التي تهدف إلى مساعدة الشباب الجاد والطموح الباحث عن فرص عمل حقيقية من ناحية، وتلبية لاحتياجات الشركات والمصانع من العمالة للوظائف الشاغرة لديها من ناحية أخرى.

وأكد أن الملتقيات السابقة التي تم تنظيمها بالمحافظات حققت نجاحات في الإقبال عليها من جانب الشباب، وأن ملف التوظيف من أهم الملفات التي تهتم بها الوزارة، والذى يحتاج إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات للتصدى لأزمة البطالة التي تؤرق المجتمع، موجها الدعوة إلى الشباب لحضور ملتقيات التشغيل وتغيير ثقافة العمل بالقطاع الخاص، لاكتساب الخبرة وتحقيق طموحاته.