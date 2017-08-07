عمل مستشارًا للبنك الدولي.. تعرف على محمد فريد رئيس البورصة الجديد

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افتتحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، جلسة التداول بالبورصة اليوم الإثنين، بمناسبة تعيين محمد فريد رئيسا جديدا للبورصة.

كان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، قد أصدر قرارا أمس الأحد بتعيين محمد فريد محمد صالح، رئيسا للبورصة، لمدة 4 سنوات، خلفا للدكتور محمد عمران، الذي انتهت مدة ولايته أمس.

وحصل محمد فريد صالح على بكالوريوس في التجارة والاقتصاد من جامعة حلوان بالقاهرة عام 1999، وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عام 2002، بالإضافة إلى حصوله على ماجستير في العلوم الاقتصادية والمالية والاستثمار من جامعة يورك بالمملكة المتحدة عام 2003.

وبعد تخرجه شغل "فريد" منصب خبير اقتصادي في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ عام 1999 حتى عام 2002، كما عمل كخبير اقتصادي ومدير وحدة رأس المال في وزارة الاستثمار بين عامين 2004 و2010.

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وفى عام 2008 حصل "فريد" على ماجستير في الرياضيات المالية من كلية كاس لإدارة الأعمال في المملكة المتحدة عام 2008، وعمل كمحاضر غير متفرغ في الجامعة الأمريكية في القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتولى "فريد" منصب نائب رئيس البورصة بين عامي 2011 و2010، وأسهم في وضع خطة تفصيلية لإنشاء سوق للمشتقات المالية والمساهمة في إعداد القواعد التشريعية المنظمة لهذه السوق، كما عمل على تدشين أول مؤشر محدد الأوزان في السوق المصرية.

وشغل "فريد" منصب الرئيس التنفيذي لشركة دي كود للاستشارات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى عمله كمستشار فى البنك الدولي منذ عام 2013 وحتى الآن.