أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

اليوم.. الحكومة تناقش اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

Google+ Print
اليوم.. الحكومة تناقش اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار اليوم.. الحكومة تناقش اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء ستناقش اليوم الإثنين اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، على أن يتم إحالتها للبرلمان للموافقة عليها بعد الانتهاء من مناقشتها.

ووافق مجلس النواب فى شهر مايو الماضي على إصدار قانون الاستثمار الجديد، ووفقًا للقانون يجب أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يوما من الموافقة على القانون. 

شاهد أيضا

وأضافت سحر نصر، فى تصريحات صحفية، على هامش افتتاحها جلسة تداول اليوم الإثنين، بمناسبة تولى محمد فريد رئاسة البورصة، أن تعديلات قانون سوق المال، تضمنت إنشاء بورصة السلع والعقود، وهناك تنسيق مع الوزارات المختلفة، لمناقشة إنشائها، عقب اعتماد البرلمان تعديلات قانون سوق المال.

ومن المتوقع أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال الشهر الجاري، وأصدرت  لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أمس الأحد نحو 20 ملاحظة على اللائحة التنفيذية للقانون إلى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون