اليوم.. الحكومة تناقش اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

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قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء ستناقش اليوم الإثنين اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، على أن يتم إحالتها للبرلمان للموافقة عليها بعد الانتهاء من مناقشتها.

ووافق مجلس النواب فى شهر مايو الماضي على إصدار قانون الاستثمار الجديد، ووفقًا للقانون يجب أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يوما من الموافقة على القانون.

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وأضافت سحر نصر، فى تصريحات صحفية، على هامش افتتاحها جلسة تداول اليوم الإثنين، بمناسبة تولى محمد فريد رئاسة البورصة، أن تعديلات قانون سوق المال، تضمنت إنشاء بورصة السلع والعقود، وهناك تنسيق مع الوزارات المختلفة، لمناقشة إنشائها، عقب اعتماد البرلمان تعديلات قانون سوق المال.

ومن المتوقع أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال الشهر الجاري، وأصدرت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أمس الأحد نحو 20 ملاحظة على اللائحة التنفيذية للقانون إلى الحكومة.