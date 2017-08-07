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رسميًا.. محمود فتح الله ينضم للنجمة اللبناني

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التحرير

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وقع محمود فتح الله، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، رسميًا على عقود الانتقال لصفوف نادي النجمة اللبناني، لمدة موسم واحد، بداية من الموسم المُقبل، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع النادي العسكري.

وكان اللاعب سافر إلى لبنان خلال الساعات القليلة الماضية للتفاوض مع مسؤولي نادي النجمة، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالانتقال، بعدما رفض المدافع المخضرم التجديد للفريق العسكري.

ووقع اللاعب على العقود مع مسؤولي النادي اللبناني على أن ينتظم في التدريبات خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وكان فتح الله تلقى عروضا من أندية بتروجت والاتحاد السكندري والأسيوطي والرجاء، إلا أن المدافع فضل خوض تجربة عربية في الفترة الحالية.

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التحرير

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