نقيب المحامين: لاتراجع في قرارات المجلس بشأن ضوابط القيد
نقيب المحامين: لاتراجع في قرارات المجلس بشأن ضوابط القيد
12:57 م الإثنين 07 أغسطس 2017
سامح عاشور نقيب المحامين
كتبت- هاجر حسني:
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن جميع قرارات مجلس النقابة الصادرة في شأن ضوابط تجديد الاشتراكات كما هي دون أى تعديل، وأن قرارات النقابة في شأن الضوابط شملت جميع الحالات بما لا يدع مجالا للتفسير والتأويل بغير حق.
جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة، اليوم الإثنين، بشأن ما أثير على بعض صفحات التواصل الاجتماعي للمحامين عن معالجة جديدة لحالات المتعثرين عن سداد الاشتراك عام 2017، وهو ما أحدث حالة من اللغط بين المحامين وشعور بأن هناك تراجع عن قرارات النقابة والضوابط التى اتخذتها في تجديد اشتراكات المحامين لعام 2017، بحسب البيان.
وناشد نقيب المحامين الجميع الالتزام بقرارات المجلس وعدم تفسيرها أو تحميلها على أي نحو يثير البلبلة واللغط بين المحامين ودون التدخل في أعمال الإدارات أو اللجان القائمة على تنفيذ هذه القرارات مع إخطار النقابة بأي قصور أو تهاون في تنفيذ قرارات المجلس في هذا الشأن مع التحذير من تعرض من يخالف ذلك إلى المساءلة.
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