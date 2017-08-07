بالصور.. وزير القوى العاملة يتفقد مصنعًا للملابس الجاهزة في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، أحد مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار في بورسعيد.

واطلع "سعفان" على أسلوب العمل داخل المصنع خاصة ما يتعلق بالعمالة وعقودهم وحقوقهم وواجباتهم، ومدى التزام المصنع بالقانون واللوائح المنظمة لذلك، كما ناقش العمال حول مقترحاتهم وأرائهم في فرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص.

وكان وزير القوي العاملة، قد رفض تسليم عقود الملتقى الوظيفي للشباب، والذي نُظم خلال الشهر الماضي من قِبل مطرانية الأقباط الأرثوذوكس وجمعية المستثمرين بالمحافظة، إلى ذوي الاحتياجات الخاصة التي تنطبق عليهم نسبة الـ5%.

وطالب "سعفان" بتعديل المرتبات في العقود بعدما اكتشف أثناء توزيعه لها في حضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المرتب بالعقد 400 جنيه أجر أساسي بجانب 100 جنيه أجر متغير، ليصل إجمالي الراتب عقب استقطاع التأمينات والضرائب إلى قرابة 420 جنيهًا، كما سلّم 165 عقد عمل للشباب و125 فرصة تدريب.