الحكم بالإعدام على 12 إخوانيًا والمؤبد لـ157 في اقتحام قسم مطاي وقتل "العطار"

المنيا - ريمون الراوي:

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقًا، على 12 متهم والمؤبد لـ 157 متهم والبراءة لـ 227، في جلسة النطق بالحكم بقاعة محكمة الجنايات، على 396 متهمًا من الإخوان وأنصارهم، متورطين في اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي، وقتل نائب المأمور العقيد مصطفى العطار، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وفرضت مديرية أمن المنيا، برئاسة اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، طوقًا أمنيًا بمحيط منطقة مجمع محاكم المنيا، بالتزامن مع الجلسة.

كانت محكمة جنايات المنيا، حكمت في منتصف يوليو المنقضي، بإجماع الآراء، بإحالة أوراق 12 متهمًا حضوريًا، جميعهم من عناصر الإخوان، متورطين في اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي، وقتل نائب المأمور العقيد مصطفى العطار، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، منتصف أغسطس 2013، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع رأيه الشرعي في قرار إعدامهم.

وحددت المحكمة، جلسة اليوم 7 أغسطس، للنطق بالحكم على باقي المتهمين، وعددهم 396 متهمًا، والتي تعاد إجراءات محاكمتهم لتورطهم في نفس الأحداث، مع استمرار حبسهم.

وكانت المحكمة استمعت خلال الجلسة الماضية، التي عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، في القضية الخاصة بإعادة محاكمة 403 متهمين، بعد ضم 17 متهما آخرين إلى القضية المعروفة بأحداث "اقتحام قسم شرطة مطاي".

كانت محكمة جنايات المنيا، قد قضت في 28 أبريل 2014، بإعدام 37 متهمًا، والمؤبد لـ 394 آخرين، وبراءة 17، وقبلت محكمة النقض الطعن على الحكم، لتعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة جنائية جديدة، بتهم اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي، وتخريب منشآت شرطية وقضائية، والتحريض على العنف وإثارة الشغب.