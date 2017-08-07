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لا تستخدم الفياجرا بعد الآن.. مواد طبيعية لزيادة القدرة الجنسية

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مصراوي Masrawy

لا تستخدم الفياجرا بعد الآن.. مواد طبيعية لزيادة القدرة الجنسية

11:13 ص الإثنين 07 أغسطس 2017

لا تستخدم الفياجرا بعد الآن.. مواد طبيعية لزيادة القدرة الجنسية

لا-تستخدم-الفياجرا-بعد-الآن..-مواد-طبيعية-لزيادة-ا

قبل التفكير في اللجوء الى الحلول الكيميائية لعلاج مشكاكلك الجنسية، عليك التعرف أولاً على الوسائل الطبيعية التي تقوم بهذا الدور دون وجود أي آثار جانبية.
-طبق من الخضار مثل البروكلي والفرنبيط يزيد من نشاط هرمون التستوستيرون.
-تناول 100 جرام من اللوز أو الجوز أو الكستناء "أبو فروة" على مدار اليوم تساعد على توسيع الأوعيه الدمويه للجهاز التناسلي، فهي غنية بالحمض الأميني "أرجنين" أو تناول 200 جرام من سمك التونه أو السلمون.
-البطيخ يزيد من إنتاج "الأرجنين" ويحافظ على مستواه في الدم، وهو غني أيضاً بالحمض الأميني "سيترولين"، تماماً مثل الخيار والكوسا.
-الفاكهة كالتفاح والبرتقال والعنب غنية بمركب "الفلافونيد" الذي يقوي الانتصاب. 

كما ذكر موقع "doctoroz" أن هناك عدد من المواد الغذائية التي لها صلة واضحة بالأداء الجنسي لدى الرجال مثل الأطعمة التي تعزز إنتاج مادة "أكسيد النيتريك" والموجود من الأرجينين، والمهم جداً للأوعية الدموية وتقوية الانتصاب، ويوجد أكسيد النيتريك في منتجات الصويا والشوفان.
إضافةً إلى أن هناك فئة أخرى من العناصر الغذائية الهامة للصحة الجنسية، وهي "البيوفلافونويدس"، وهي مركبات نباتية تعمل كمضادات الأكسدة، وتعتبر الفواكه والخضروات هي المصدر الرئيسي لهذه المادة، مثل التوت والرمان وزنجبيل والفاصوليا والسبانخ والثوم.

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مصراوي Masrawy

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