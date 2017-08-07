أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

‏‎بالصور.. مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الكنائس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

‏‎بالصور.. مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الكنائس

12:56 م الإثنين 07 أغسطس 2017

  • عرض 7 صورة

    7f3c6f08f6.jpg

  • عرض 7 صورة

    1b16aae8db.jpg

  • عرض 7 صورة

    2017_8_7_12_55_19_638.jpg

  • عرض 7 صورة

    aaf2fdbb55.jpg

  • عرض 7 صورة

    9176123a0c.jpg

  • عرض 7 صورة

    a5fc1ef7d6.jpg

  • عرض 7 صورة

    993f514e98.jpg

إعادة الألبوم

بالصور..

الألبوم التالى

بالصور.. "سوهاج" تبحث إنشاء نفق سيارات أمام كوبري أخميم

البحيرة - أحمد نصرة:

تفقد اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، اليوم الإثنين، الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس بمدينتي دمنهور، وتابع إجراءات التأمين ونظام فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية، استعدادًا لصلوات عيد القيامة.

وتابع عبد الفتاح، خلال جولته، عمليات التمشيط بمعرفة خبراء المفرقعات، لتحقيق أعلى درجات التأمين، مشددًا على عدم وقوف السيارات بمحيط الكنائس، وتشغيل الكاميرات على أسوارها وداخلها، وتوسيع دائرة الاشتباه مع الالتزام بالخطة الأمنية التي وضعت لتأمين الكنائس.

كما تفقد مدير الأمن خدمات الأقوال الأمنية بمدينة دمنهور، واطلع على مقومات الخدمات من التسليح والمركبات المستخدمة، وشدد على الالتزام بالخطة الأمنية التي وضعت لتأمين المدينة.

وناقش مدير الأمن الضباط والقوات حول السيناريوهات المحتملة للاعتداءات المختلفة وكيفية التصرف فيها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مدير أمن السويس يتفقد الكمائن الحدودية

    أخبار

  • بالصور.. مدير أمن قنا يتفقد مركز شرطة أبو تشت

    أخبار

  • بالصور.. مدير أمن أسيوط يتفقد عددًا من الأقسام والأكمنة

    أخبار

  • بالصور.. مدير أمن قنا يتفقد مركز شرطة نقادة

    أخبار

إعلان

36949096ff.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"