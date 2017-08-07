بالصور.. مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الكنائس
بالصور.. مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الكنائس
12:56 م الإثنين 07 أغسطس 2017
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البحيرة - أحمد نصرة:
تفقد اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، اليوم الإثنين، الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس بمدينتي دمنهور، وتابع إجراءات التأمين ونظام فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية، استعدادًا لصلوات عيد القيامة.
وتابع عبد الفتاح، خلال جولته، عمليات التمشيط بمعرفة خبراء المفرقعات، لتحقيق أعلى درجات التأمين، مشددًا على عدم وقوف السيارات بمحيط الكنائس، وتشغيل الكاميرات على أسوارها وداخلها، وتوسيع دائرة الاشتباه مع الالتزام بالخطة الأمنية التي وضعت لتأمين الكنائس.
كما تفقد مدير الأمن خدمات الأقوال الأمنية بمدينة دمنهور، واطلع على مقومات الخدمات من التسليح والمركبات المستخدمة، وشدد على الالتزام بالخطة الأمنية التي وضعت لتأمين المدينة.
وناقش مدير الأمن الضباط والقوات حول السيناريوهات المحتملة للاعتداءات المختلفة وكيفية التصرف فيها.
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