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ننشر تفاصيل إعادة إحياء مشروع "تسمين البتلو" بالشرقية

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مصراوي Masrawy

ننشر تفاصيل إعادة إحياء مشروع "تسمين البتلو" بالشرقية

12:47 م الإثنين 07 أغسطس 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، إعادة إحياء ودعم مشروع "تسمين البتلو"، في إطار خطة الدولة لتحقيق نهضة في مجال تنمية الثروة الحيوانية.

وأوضح "سعيد" في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن إحياء ودعم المشروع القومي لعجول التسمين "البتلو" لشباب الخريجين والمربيين يجري عن طريق منح القروض الميسرة بفائدة لا تتجاوز 5% للمربين، طبقًا للقواعد والشروط وآليات الصرف التي حددتها من خلال فرع البنك الزراعي المصري.

وشدد المحافظ، على أن قيمة القرض تقدر بحد أقصى 400 ألف جنيه للأفراد، و2 مليون جنيه للشركات، على أن تكون مدة القرض عام واحد بحد أقصى.

يشار إلى أن مشروع إحياء البتلو من المشروعات القومية التي تساهم في خفض اللحوم، لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار وتلبية الاحتياجات من اللحوم الحمراء.

من جانبه، قال المهندس علاء عفيفي، مدير مديرية الزراعة بالشرقية، إن مشروع القرض للبتلو، يساهم في سد الفجوة الغذائية والقضاء على جشع التجار، فضلًا عن أنه يخدم صغار المربين والخريجين والشركات، من خلال منح قروض بنسبة فائدة 5% متناقصة، بواقع 10 آلاف جنيه لشراء الرأس الواحدة، وخمسة آلاف جنيه للتغذية.

وأشار "عفيفي" إلى معاينة 362 طلبًا حتى الآن، من خلال لجنة ثلاثية من البنك الزراعي المصري، والطب البيطري، ومديرية الزراعة، بمراكز وقرى المحافظة، بعد صرف 15 مليون و690 ألف جنيهًا لـ 1175 رأس ماشية.

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