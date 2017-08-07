بالصور.. "سوهاج" تبحث إنشاء نفق سيارات أمام كوبري أخميم

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عقد اجتماع موسع، اليوم الإثنين، لدراسة العرض المالي والفني لإنشاء نفق للسيارات أمام كوبري أخميم إلى شارع الجمهورية، والمقدم من جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، والمتضمن 11 شرطًا ماليًا وفنيًا، بتكلفة 82 مليون و475 ألف جنيه.

وأوضح " شلبي" أنهم اتفقوا خلال الاجتماع على موافاة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المحافظة بمخطط "layout" للمرور النفقي وعلاقته بالوضع القائم لدراسة جدواه المرورية خلال أسبوع من تاريخه، واستطلاع رأي إدارة المرور بسوهاج في الحركة وجدوى النفق بالنسبة للحركة المرورية بالمنطقة بالتعاون مع كلية الهندسة.

وأضاف "شلبي" أنهم اتفقوا أيضًا على تكليف حي شرق سوهاج، بحصر كل المرافق التي تمر في منطقة الكوبري "موقع النفق" على أن تجري مخاطبة الهيئة العامة للطرق والكباري، لإرسال المخطط التصميمي لكوبري أخميم إلى المحافظة.

عقد الاجتماع برئاسة المحاسب كمال شلبي، سكرتير عام مساعد المحافظة، وحضور الدكتور أحمد قاسم، عميد كلية الهندسة جامعة سوهاج، والدكتور الدكتور أحمد عزيز، المستشار العلمي للمحافظة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، ووكيل إدارة المرور، ووكيل مديرية الطرق والنقل بسوهاج، ووكيل إدارة حماية النيل، ومديري عموم الشئون المالية والإدارية، والشئون القانونية، والتخطيط العمراني، والعلاقات العامة والإعلام بالديوان العام، ومدير أعمال ري سوهاج.