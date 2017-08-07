أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. "سوهاج" تبحث إنشاء نفق سيارات أمام كوبري أخميم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. "سوهاج" تبحث إنشاء نفق سيارات أمام كوبري أخميم

12:45 م الإثنين 07 أغسطس 2017

  • عرض 4 صورة

    4de7e82828.jpg

  • عرض 4 صورة

    89350fc9c9.jpg

  • عرض 4 صورة

    f428fb28ca.jpg

  • عرض 4 صورة

    8c124d4971.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. وزير القوى العاملة يسلّم عقود تعيين لشباب بورسعيد

الألبوم التالى

بالصور.. وزير القوى العاملة يسلّم عقود تعيين لشباب بورسعيد

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عقد اجتماع موسع، اليوم الإثنين، لدراسة العرض المالي والفني لإنشاء نفق للسيارات أمام كوبري أخميم إلى شارع الجمهورية، والمقدم من جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، والمتضمن 11 شرطًا ماليًا وفنيًا، بتكلفة 82 مليون و475 ألف جنيه.

وأوضح " شلبي" أنهم اتفقوا خلال الاجتماع على موافاة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المحافظة بمخطط "layout" للمرور النفقي وعلاقته بالوضع القائم لدراسة جدواه المرورية خلال أسبوع من تاريخه، واستطلاع رأي إدارة المرور بسوهاج في الحركة وجدوى النفق بالنسبة للحركة المرورية بالمنطقة بالتعاون مع كلية الهندسة.

وأضاف "شلبي" أنهم اتفقوا أيضًا على تكليف حي شرق سوهاج، بحصر كل المرافق التي تمر في منطقة الكوبري "موقع النفق" على أن تجري مخاطبة الهيئة العامة للطرق والكباري، لإرسال المخطط التصميمي لكوبري أخميم إلى المحافظة.

عقد الاجتماع برئاسة المحاسب كمال شلبي، سكرتير عام مساعد المحافظة، وحضور الدكتور أحمد قاسم، عميد كلية الهندسة جامعة سوهاج، والدكتور الدكتور أحمد عزيز، المستشار العلمي للمحافظة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، ووكيل إدارة المرور، ووكيل مديرية الطرق والنقل بسوهاج، ووكيل إدارة حماية النيل، ومديري عموم الشئون المالية والإدارية، والشئون القانونية، والتخطيط العمراني، والعلاقات العامة والإعلام بالديوان العام، ومدير أعمال ري سوهاج.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. إزالة 25 حالة تعدٍ على أراضي طرح النيل في سوهاج

    أخبار

  • بالصور.. إزالة 14 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في سوهاج

    أخبار

  • محافظ سوهاج يرسل برقية تهنئة للسيسي في ذكرى افتتاح القناة الجديدة

    أخبار

  • بالصور.. ري الزراعات والمحاصيل بمياه الصرف الصحي في سوهاج

    أخبار

إعلان

ee7e78ff6b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"