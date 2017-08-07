بالصور.. وزير القوى العاملة يسلّم عقود تعيين لشباب بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

سلّم محمد سعفان، وزير القوي العاملة، اليوم الإثنين، عقود الملتقى الوظيفي للشباب، والذي نُظم خلال الشهر الماضي من قِبل مطرانية الأقباط الأرثوذوكس وجمعية المستثمرين بالمحافظة، تحت رعاية وزارة القوى العاملة.

ووزع "سعفان" يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، 165 عقد عمل لشباب المحافظة، بأجور تتراوح بين 1200 حتى 5000 جنيه، بالإضافة إلى 125 فرصة تدريب فى التخصصات المختلفة.

وقال الوزير، خلال كلمته بالحفل، إن عقود العمل المتاحة في مجالات الملابس الجاهزة والتعليم الخاص والأدوية، بالإضافة إلى مهن مختلفة من مهندسين وعمال إنتاج وجودة وكيميائيين، مشيرًا إلى أن هذه الفرص مقدمة من أكثر من 50 شركة ومؤسسة من خلال الملتقى الذي عقد مؤخرًا بالمحافظة.

وأكد وزير القوي العاملة أنه جارٍ اختبار عدد كبير من المتقدمين بمعرفة الشركات ومتابعة المديرية لهم ولحقوقهم وواجباتهم.

ويتفقد وزير القوى العاملة، يرافقه محافظ بورسعيد، عقب الحفل عددًا من مصانع المنطقة الحرة للاستثمار، للوقوف على حال العمالة داخل هذه المصانع ورصد أية شكاوى منهم.