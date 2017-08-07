بعد توقف دام 7 سنوات.. تصدير أول دفعة من الخيول العربية لألمانيا وإيطاليا

كتب- أحمد مسعد:

شهدت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الإثنين، تصدير أول شحنة من الخيول العربية إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد توقف تصديرها لمدة 7 سنوات متتالية، وبعد جهود كبيرة قلوزراة الزراعة لإعادة التصدير مرة أخرى.

وأشرفت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، صباح اليوم، على سفر شحنة الخيول، بحضور الدكتور أحمد عبد الكريم، مدير إدارة الحجر البيطري بمطار القاهرة الدولي.

وقالت "محرز"، في تصريحات لمصراوي، اليوم الإثنين: "إن الدفعة تعد هي الأولى لتصدير الخيول العربية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد حظر استمر لمدة سبع سنوات، وقامت وزارة الزراعة بإجراء كافة الاتصالات الدولية مع دول الاتحاد الأوروبي للعمل على عودة التصدير مرة أخرى".

وأضافت نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، أن وزارة الزراعة طبقت كافة الاشتراطات الأوروبية الخاصة بتصدير الخيول، وإجراء كافة الاختبارات والتحاليل، للتأكد من عدم وجود أي أمراض وبائية بالخيول العربية المصدرة من مصر، والتي اثبتت التحاليل بالمعامل المرجعية المصرية والدولية أن مصر خالية بالفعل من هذه الأمراض الوبائية الخاصة بالخيول.

وأشارت منى محرز، إلى أن الدفعة الأولى من هذه الخيول تم حجزها بالمستشفى البيطري العسكري للقوات المسلحة بعد اعتمادها كمنشأة خالية من الأمراض، واليوم بدء التصدير إلى كلا من ألمانيا و إيطاليا، وقالت: "إن هذه فرصة كبيرة لعودة الخيول العربية المصرية إلى الساحة الدولية حيث تعتبر الدول الأوربية هي بوابة التصدير إلى بقية دول العالم".​