بالصور.. وزير القوى العاملة يرفص تسليم عقود لذوي الإعاقة بمرتبات 420 جنيهًا ببورسعيد

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

رفض محمد سعفان، وزير القوي العاملة، اليوم الإثنين، تسليم عقود الملتقى الوظيفي للشباب، والذي نُظم خلال الشهر الماضي من قِبل مطرانية الأقباط الأرثوذوكس وجمعية المستثمرين بالمحافظة، إلى ذوي الاحتياجات الخاصة التي تنطبق عليهم نسبة الـ5%.

وطالب "سعفان" بتعديل المرتبات في العقود بعدما اكتشف أثناء توزيعه لها، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المرتب بالعقد 400 جنيه أجر أساسي بجانب 100 جنيه أجر متغير، ليصل إجمالي الراتب عقب استقطاع التأمينات والضرائب إلى قرابة 420 جنيه.

وتوافد المئات من شباب بورسعيد على الملتقى التوظيفي، الذي طرح 7340 وظيفة من خلال مشاركة 65 شركة ومصنع لاحتياجها لجميع المؤهلات والدرجات العلمية وبمرتبات من 1000 جنيه إلى 5000 جنيه، حسب الخبرة والمؤهل، فضلاً عن فرص لذوي الاحتياجات الخاصة، وفرص للتدريب والتأهيل.