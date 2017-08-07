أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

عشرات المهاجرين يقتحمون مركزا حدوديا بين المغرب واسبانيا في سبتة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عشرات المهاجرين يقتحمون مركزا حدوديا بين المغرب واسبانيا في سبتة

12:33 م الإثنين 07 أغسطس 2017

عشرات المهاجرين يقتحمون مركزا حدوديا بين المغرب واسبانيا في سبتة

اقتحم اكثر من مئة مهاجر مركزا حدوديا بين المغرب وا

مدريد (أ ف ب)

اقتحم اكثر من مئة مهاجر مركزا حدوديا بين المغرب والاراضي الاسبانية في سبتة الاثنين وتمكنوا من عبوره أمام رجال الامن الذيم لم يتمكنوا من احتوائهم، حسبما أعلنت الشرطة.

وقال ناطق باسم شرطة الحرس المدني لوكالة فرانس برس ان هؤلاء المهاجرين اخذوا يجرون من الجانب المغربي وعبروا مراكز الحدود وصولا الى الأرض الاسبانية.

وتشكل سبتة مع مليلية على الحدود الشمالية للمغرب، الحدود الوحيدة للاتحاد الاوروبي مع افريقيا.

ونتيجة لذلك يشكل الجيبان نقطتي دخول للمهاجرين الذين يتطلعون للوصول الى اوروبا ويحاولون باستمرار تسلق السياج الحدودي او السباحة على طول الساحل او الاختباء في آليات تعبر الحدود.

وصرح الناطق باسم الحرس المدني "لم تحدث اي محاولة مماثلة منذ فترة طويلة". واضاف ان المهاجرين الذين تمكنوا من الوصول الى الاراضي الاسبانية نقلوا الى مركز استقبال في سبتة سيعلن لاحقا العدد الدقيق للذين تمكنوا من عبور الحدود.

وكانت مفوضية الشرطة في جيب سبتة الاسباني اعلنت الثلاثاء ان حوالى مئتي شخص حاولوا اقتحام السياج الحدودي بين المغرب واسبانيا، مؤكدة ان حوالى 73 مهاجرا من افريقيا جنوب الصحراء نجحوا في ذلك باستخدام قواطع أسلاك ومطارق

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ازدياد تدفق المهاجرين من الولايات المتحدة إلى كندا

    أخبار

  • الخارجية الروسية: قرار الاتحاد الأوروبي ضد موسكو يدعو للأسف

    أخبار

  • حكومة الوفاق الليبية تشكو عدم تعاون دول المهاجرين معها

    أخبار

  • إنشاء مركزين للمهاجرين في كاليه بشمال بفرنسا

    أخبار

إعلان

feba9304e8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"