عشرات المهاجرين يقتحمون مركزا حدوديا بين المغرب واسبانيا في سبتة

مدريد (أ ف ب)

اقتحم اكثر من مئة مهاجر مركزا حدوديا بين المغرب والاراضي الاسبانية في سبتة الاثنين وتمكنوا من عبوره أمام رجال الامن الذيم لم يتمكنوا من احتوائهم، حسبما أعلنت الشرطة.

وقال ناطق باسم شرطة الحرس المدني لوكالة فرانس برس ان هؤلاء المهاجرين اخذوا يجرون من الجانب المغربي وعبروا مراكز الحدود وصولا الى الأرض الاسبانية.

وتشكل سبتة مع مليلية على الحدود الشمالية للمغرب، الحدود الوحيدة للاتحاد الاوروبي مع افريقيا.

ونتيجة لذلك يشكل الجيبان نقطتي دخول للمهاجرين الذين يتطلعون للوصول الى اوروبا ويحاولون باستمرار تسلق السياج الحدودي او السباحة على طول الساحل او الاختباء في آليات تعبر الحدود.

وصرح الناطق باسم الحرس المدني "لم تحدث اي محاولة مماثلة منذ فترة طويلة". واضاف ان المهاجرين الذين تمكنوا من الوصول الى الاراضي الاسبانية نقلوا الى مركز استقبال في سبتة سيعلن لاحقا العدد الدقيق للذين تمكنوا من عبور الحدود.

وكانت مفوضية الشرطة في جيب سبتة الاسباني اعلنت الثلاثاء ان حوالى مئتي شخص حاولوا اقتحام السياج الحدودي بين المغرب واسبانيا، مؤكدة ان حوالى 73 مهاجرا من افريقيا جنوب الصحراء نجحوا في ذلك باستخدام قواطع أسلاك ومطارق