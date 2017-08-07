القوى العاملة بالغربية: نتابع إضراب عمال الغزل والنسيج.. وعرضنا الأمر على "الشرقاوي"

كتبت- نورا ممدوح:

قال خالد أبو بكر، وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة الغربية، إن الوزارة تتابع إضراب العمال في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، الذي بدأ أمس بـ580 عامل، وانضم لهم صباح اليوم الإثنين، جميع عمال الشركة، مشيرًا إلى أن هناك لجنة متواجدة بشكل دائم وسط العمال لإقناعهم لفض الإضراب لحين الوصول لحل.

ودخل عمال الوردية الأولى بكل الأقسام في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري، صباح اليوم الإثنين، في إضراب كامل عن العمل، احتجاجاً على عدم صرف العلاوة الاجتماعية.

وأشار أبو بكر، في تصريح لمصراوي، إلى أنه تم عرض الأمر على أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال والشركة القابضة لمحاولة الوصول لحل وتنفيذ مطالبهم.

وكان عمال الوردية الثانية قد دخلوا في إضراب عن العمل مساء أمس الأحد، بمصانع الغزل والنسيج، واستمر الإضراب حتى صباح اليوم مع بداية الوردية الأولى.