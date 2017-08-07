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وزير النقل يبحث إنشاء ميناء نهري بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

وزير النقل يبحث إنشاء ميناء نهري بالإسكندرية

12:23 م الإثنين 07 أغسطس 2017

وزير النقل يبحث إنشاء ميناء نهري بالإسكندرية

كتب- عبدالله قدري:
التقى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، مع مسئولي شركة ماك اوبتك، لبحث العرض المقدم من الشركة لإعداد دراسة الجدوي الخاصة بإنشاء ميناء نهري بميناء الإسكندرية.

وخلال اللقاء - الذي حضره قيادات النقل النهري والبحري بوزارة النقل - جرى استعراض الهدف من إقامة الميناء النهري ومخطط تدعيمه بمنطقة لوجستية تبلغ مساحتها 2 مليون متر مربع وتشتمل على مناطق بترولية وأخري لتعبئة وتغليف المنتجات وعدد من المصانع، كما تم استعراض مميزات موقع المنطقة اللوجستية حيث تحقق التكامل بين وسائل النقل (نهري، بري، سككي).

كما تم - حسب بيان من الوزارة اليوم الإثنين، بحث ومناقشة الإجراءات المطلوبة لإعداد الممر الملاحي من الأسكندرية للقاهرة كمرحلة أولى، حيث إنه من المقرر إن يتم إنشاء موانئ نهرية تتمتع بظهير لوجستي في بني سويف وقنا.

أشار الوزير إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الوزارة لتعظيم دور نهر النيل في نقل البضائع لتخفيف العبء على الطرق التي تتكلف الملايين في أعمال الصيانة السنوية.

واتفق الجانبان على قيام الشركة باعداد دراسة جدوى خاصة بالمشروع تشمل كافة الجوانب المتعلقة به توضح ماهية الصناعات التي ستقام بالمنطقة اللوجستية وأهمية المشروع لميناء الاسكندرية ومراحل التنفيذ وطريقة التمويل ونموذج الشراكة الذي سيتم تطبيقه.

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