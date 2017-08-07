مدير إستاد الإسكندرية: جماهير الفيصلي حطمت 10 مقاعد بـ5 آلاف جنيه

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن شريف سعد، مدير استاد الإسكندرية الرياضى، الانتهاء من حصر التلفيات، التي تعرض لها الاستاد خلال أعمال الشغب التي وقعت خلال نهائي البطولة العربية للأندية بين فريقى الترجى التونسي والفيصلي الأدرني.

وكان جماهير الفيصلي، قد حطموا كراسي ومدرجات بإستاد الإسكندرية الرياضي، واعتدوا على الحكم المصري إبراهيم نور الدين، بعد استقبال فريقهم لهدف ثالث من فريق الترجي الذي توج بلقب البطولة العربية للأندية، وألقي القبض على 39 منهم وجارٍ التحقيق معهم.

وقال"سعد" في تصريح لـ"مصراوى"، اليوم الإثنين، إن جماهير الفيصلي حطمت 10 مقاعد بلاستيكية و"ستاندات" تقدر قيمتها بنحو 5 آلاف جنيه، مشيرًا إلى تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وإخطار الاتحاد العربي لكرة القدم باعتباره المنظم للبطولة لتحمل قيمة الخسائر.

ولفت "سعد" إلى أن الاتحاد العربى لكرة القدم تحمل قيمة التلفيات التى أحدثتها جماهير فريق الفتح الرباط المغربي، خلال مباراة فريقهم مع الترجي التونسي، بالدور قبل النهائي في البطولة العربية.

وأشار مدير إستاد الإسكندرية الرياضي، إلى أن تلك الواقعة لم تكن الأولى، حيث سبق وحطم جماهير نادي الفتح الرباطي المغربي 5 مقاعد في مباراة فريقهم مع نادي الترجي التونسي، بالدور قبل النهائي لنفس البطولة، وتحمل الاتحاد العربي قيمة الخسائر.

يشار إلى أن استاد الإسكندرية الرياضى جرى تطويره بتكلفة تقدر بنحو 30 مليون جنيه، من أجل استضافة مباريات البطولة العربية للأندية.