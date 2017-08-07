تعذيب وجرح بالعضو الذكري.. تفاصيل جريمة قتل "طفل أكتوبر" على يد شقيقه

كتب - محمد شعبان:

تجرد عامل في محل إطارات سيارات من المشاعر الإنسانية، وانهال بالضرب المبرح على أخيه من والدته الذي لم يتجاوز عمره 5 سنوات، لمنع الطفل من اللعب في الشارع، وأحرقه بالسجائر في مناطق متفرقة من جسمه، وأحدث جروحا في عضوه الذكري حتى فارق الحياة بعد صراع مع المرض لمدة 10 أيام.

وقعت الجريمة في منطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر، إذ تلقى المقدم علي عبدالكريم، وكيل فرقة مباحث أكتوبر، إخطاراً من مستشفى 6 أكتوبر المركزي بوصول الطفل علاء عصام "5 سنوات"، جثة هامدة إثر إصابته بسحجات في الظهر وآثار حروق سجائر بمناطق متفرقة من الجسم، وجرح بالعضو الذكري، وكدمة بالعين اليسرى.

والدة الطفل المتوفى قررت أن نجلها عمر عصام 15 سنة، طالب، اعتدى على شقيقه بالضرب منذ أيام وأحدث به إصابات، إلا أن تحريات الرائد أحمد السويركي، معاون مباحث قسم ثالث أكتوبر، كشفت كذب رواية الأم، وأن وراء تلك الواقعة شقيقه الآخر "محمد ر."، 17 سنة، عامل بمحل إطارات.

ألقي القبض على المتهم، واعترف باعتدائه على شقيقه وأحدث به الإصابات التي أودت بحياته، وتحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، للنيابة العامة للتحقيق.