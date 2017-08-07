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المشتريات العربية والأجنبية تدعم صعود البورصة فى مستهل التعاملات

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المشتريات العربية والأجنبية تدعم صعود البورصة فى مستهل التعاملات المشتريات العربية والأجنبية تدعم صعود البورصة فى مستهل التعاملات

التحرير

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بدأت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها الصباحية لجلسة اليوم الأثنين، على صعود جماعي، بدعم من مشتريات عربية وأجنبية.

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وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 13713.4 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 718.37 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 1619.35 نقطة. 

وافتتحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الجديد، فى العاشرة صباحًا جلسة تداول اليوم الإثنين، بمناسبة تولي الأخير رسميًا منصب رئيس البورصة، ودق الإثنان جرس التداول لبدء الجلسة.

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التحرير

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