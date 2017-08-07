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حبس بائع «بوظة» تسبب في إصابة 112 شخصا بحالات تسمم بالشرقية

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حبس بائع «بوظة» تسبب في إصابة 112 شخصا بحالات تسمم بالشرقية حبس بائع «بوظة» تسبب في إصابة 112 شخصا بحالات تسمم بالشرقية

التحرير

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أمر المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الإثنين، بحبس بائع "بوظة"، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتسبب في إصابة 112 من أهالي قرية الربعماية التابعة لمركز منيا القمح بحالات قيء وإسهال واشتباه في تسمم.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد شهاب فوزي، مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد باستقبال مستشفى منيا القمح المركزي، كلًا من: إيمان متولي عبد المعبود 30 عامًا، ربة منزل، ومنى محمود سعيد 25 عامًا، ربة منزل، و77 آخرين تتراوح أعمارهم ما بين عامين و15 عامًا، إضافة إلى 33 حالة أخرى، جميعهم من أهالي قرية الربعماية، مُصابين بحالات قيء وإسهال، ويُشتبه في إصابتهم بحالات تسمم.

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وخضعت جميع الحالات للرعاية الطبية في مستشفيات "منيا القمح المركزي، الأحرار، الزقازيق الجامعي"، وغادروا جميعا عقب استقرار حالتهم الصحية.
 
وقال مصدر طبي بمستشفى منيا القمح المركزي، في تصريحات لـ"التحرير"، إن المصابين أكدوا تناولهم مشروب "البوظة" من أحد الباعة الجائلين بـ"سوق السبت" الخاص بالقرية، وأمكن ضبط المتهم "عبدالحليم م."، 47 عامًا، وإحالته إلى النيابة العامة.
 

 

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التحرير

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