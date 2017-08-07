الدولار يواصل انخفاضه.. وبنك «إتش إس بي سي» يسجل أعلى سعر اليوم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

شهدت أسعار الدولار في البنك المركزي المصري انخفاضا جديدا فى مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 7 أغسطس، وذلك مقارنة بتعاملات أمس ليسجل 17.84 للبيع و17.74 للشراء منخفضًا بـ2 قرش للبيع والشراء.

وسجل بنك الـ"إتش إس بي سي" أعلى سعر بـ17.87 جنيه للبيع، و17.77 للشراء.

وسجل الدولار ببنك البركة 17.82 للبيع، و17.72 للشراء، بينما سجل الدولار بمصرف أبو ظبي الإسلامي 17.86 جنيه للبيع، و17.76 جنيه للشراء، وبالبنك الأهلي 17.85 للبيع، و 17.75 للشراء، وبنك عودة سجل 17.84 للبيع، و 17.74 للشراء، والبنك العربي الإفريقي سجل 17.85 للبيع، و 17.75 للشراء.

بينما سجل الدولار بالمصرف المتحد 17.80 للبيع، و17.72 للشراء، وبنك القاهرة سجل 17.80 للبيع و17.70 للشراء.

متوسط أسعار العملات الأجنبية اليوم

شاهد أيضا

وانخفضت أسعار صرف باقي العملات الأجنبية اليوم بشكل ملحوظ، وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل اليورو نحو 21.01 جنيه للبيع، ونحو 20.88 جنيه للشراء.

بينما سجل الجنيه الإسترلينى نحو 23.27 جنيه للبيع، ونحو 23.12 جنيه للشراء، والفرنك السويسري سجل نحو 18.34 جنيه للبيع، ونحو 18.23 جنيه للشراء، واليوان الصيني سجل نحو 2.65 جنيه للبيع، ونحو 2.63 جنيه للشراء، والـ100 ين ياباني سجل نحو 16.12 جنيه للبيع، ونحو 16.02 جنيه للشراء.

متوسط أسعار العملات العربية اليوم

كما شهدت أسعار العملات العربية اليوم استقرارًا نسبيا فى الأسعار وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل الريال السعودي نحو 4.75 جنيه للبيع، و4.73 جنيه للشراء، بينما سجل الدينار الكويتي 59.11 للبيع، و58.74 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتى سجل 4.85 جنيه للبيع، و4.83 جنيه للشراء.