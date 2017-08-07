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غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35

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غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن .

المدينة: الصغرى العظمى 

القاهرة 26 35
الإسكندرية 23 31
مطروح 24 32
بورسعيد 25 32
دمياط 25 32
بلطيم 25 33
الإسماعيلية 24 36
السويس 25 36
العريش 22 33
نخل 20 35
طابا 24 36
الطور 25 35
مرسى علم 30 37
الغردقة 30 39
شرم الشيخ 30 38
رفح 22 32
كاترين 20 34
سيوة 27 38
المنيا 25 38
الفيوم 25 38
رأس سدر 26 38
أبو سمبل 28 42
وسط الدلتا 26 35
أسيوط 24 39
سوهاج 27 40
الأقصر 28 42
أسوان 29 43
شلاتين 28 39
حلايب 27 37
الوادي الجديد 24 42
قنا 27 41
نويبع 28 39
السلوم 23 33

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