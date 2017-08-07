ضبط شخصين انتحلا صفة ضابطين بالفيوم

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تمكن أهالي أبشواي، اليوم الإثنين، من ضبط سائق ميكروباص وبرفقته شخص آخر، بعدما انتحلا صفة ضابطين، في أثناء محاولتهما إجبار سائق على توقيع إيصالات أمانة.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من بسام عيد جمعة، 31 عاما، يفيد بحضور مجهولين إلى منزله منتحلين صفة ضباط وأفراد مباحث، مستقلين سيارة ميكروباص "هـ م ر 289" وسيارة أخرى ملاكي رقم "ق ق ع 365"، وحاولوا إكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة دون سبب، إلا أنه قاومهم وفي أثناء محاولتهم الهرب تمكن الأهالي من ضبط الميكروباص ومستقليه.

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تم تسليم المضبوطين إلى قسم شرطة أبشواي، وتبين أنهما "عمرو.م"، 35 عاما، و"ياسر.ص"، 50 عاما، واعترفا باستعانة "محمود.ا" بهما لإكراه المجني عليه على توقيع إيصالات أمانة دون علمهما بالسبب، نظير تقاضي 500 جنيه لكل منهما.

تحرر المحضر اللازم، وتم التحفظ على الميكروباص والمتهمين، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وظروفها وملابساتها، وتحديد هوية المتهمين الهاربين وضبطهم.