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رامي رضوان: مباراة الفيصلي الأردني تحولت إلى حديقة حيوانات (فيديو)

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رامي رضوان: مباراة الفيصلي الأردني تحولت إلى حديقة حيوانات (فيديو) رامي رضوان: مباراة الفيصلي الأردني تحولت إلى حديقة حيوانات (فيديو)

التحرير

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استنكر الإعلامي رامي رضوان تعدي لاعبي وإداري فريق الفيصلي الأردني، على إبراهيم نور الدين، حكم مباراة التي تجمع الفريق مع الترجي التونسي في نهائي البطولة العربية للأندية، بعد احتساب الهدف الثالث للفريق التونسي، الذي سجله شمس الدين شاونا.

وقال رضوان خلال برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "دي أم سي": "المباراة بعد انتهائها تحولت إلى جنينة حيوانات، واللاعيبه تكالبوا على حكم المباراة والجماهير كسر الملعب في مشهدٍ مزعجٍ جدًا".

وتابع: "هل إبراهيم نور الدين يخشى استخراج البطاقات الحماء للاعبي الفيصلي؟، اللي حصل ده ما بيحصلش في أي حتة.. بعد المنظر اللي شفناه امبارح تولع البطولة العربية عنها ما اتعملت وتغور بفلوسها ومكاسبها"، مطالبًا بتوقيع عقوبات قاسية على الفيصلي الأردني.

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يشار إلى أن الترجي تُوج بالبطولة العربية، بعد الفوز على الفيصلي الأردني، بنتيجة 3-2، وسجل أهداف الترجي سعد بقير هدفين، وشمس الدين شاونا، فيما سجل هدفي الفريق الأردني أكرم الزوي وخليل زيد بني عطية.

واعترض لاعبي الفريق الأردني على احتساب الهدف الثالث، مدعين أن الهدف جاء من تسلل، لكن الحكم المصري تمسك بقراره.

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التحرير

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