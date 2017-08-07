مصدر بالتعليم العالي يكشف مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

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كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن المؤشرات التقريبية الخاصة بالقبول فى كليات المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات، المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل.

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وأوضح المصدر أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن القبول بكليات الآداب سيكون بمجموع 70%، و 66% لكليات التجارة، و66% لكليات التربية النوعية شعبة الموسيقى بجامعة بنها، و64% لكليات الحقوق، و60% للخدمة الاجتماعية، و59% للمعهد العالى للعلوم الإدارية بـ 6 أكتوبر، و56% لمعهد المدينة العالى للغات الدولية بشبرامنت، و60% لمعهد الألسن العالى بمدينة نصر بشعب الإدارة والمحاسبة التجارة الخارجية.