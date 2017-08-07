أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مصدر بالتعليم العالي يكشف مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

Google+ Print
مصدر بالتعليم العالي يكشف مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة مصدر بالتعليم العالي يكشف مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن المؤشرات التقريبية الخاصة بالقبول فى كليات المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات، المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل.

شاهد أيضا

وأوضح المصدر أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن القبول بكليات الآداب سيكون بمجموع 70%، و 66% لكليات التجارة، و66% لكليات التربية النوعية شعبة الموسيقى بجامعة بنها، و64% لكليات الحقوق، و60% للخدمة الاجتماعية، و59% للمعهد العالى للعلوم الإدارية بـ 6 أكتوبر، و56% لمعهد المدينة العالى للغات الدولية بشبرامنت، و60% لمعهد الألسن العالى بمدينة نصر بشعب الإدارة والمحاسبة التجارة الخارجية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)