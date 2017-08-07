القبض على 39 من جماهير الفيصلى الأردني بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قال مصدر أمنى بمديرية أمن الإسكندرية، إن قوات الأمن ألقت القبض على 39 من مشجعي فريق الفصيلي الأردني، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، لقيامهم بأعمال شغب بعد خسارة فريقهم من الترجي التونسي.

وحطم جماهير الفيصلى مدرجات إستاد الإسكندرية الرياضي، واعتدوا على الحكم المصري إبراهيم نور الدين، بعد استقبال فريقهم لهدف ثالث من فريق الترجي الذى توج بلقب البطولة العربية للأندية.

وأضاف المصدر، فى تصريحات صحفية له، أنهم حجزوا المتهمين بقسم شرطة باب شرقي، وحُرر محضر بالواقعة، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، ولم يتم عرض المتهمين على النيابة العامة حتى الآن.

وكان علي العايد، السفير الأردني بالقاهرة، قد توجه، فجر اليوم، إلى قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية، للتفاوض من أجل خروج جماهير الفيصلي الأردني المقبوض عليهم.